-KONYA'DA PKK OPERASYONU: 20 GÖZALTI KONYA (A.A) - 13.04.2011 - Konya polisinin terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda çoğu üniversite öğrencisi 20 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte terör örgüt PKK'nın yapılanma içerisinde olduğunu belirledi. Yapılan inceleme ve araştırmaların ardından operasyon için bu sabah harekete geçen ekipler, kentin birçok yerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda çoğu Selçuk Üniversitesi öğrencisi 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.