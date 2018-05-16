Konya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında, Seydişehir-Antalya karayolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Arı yönetimindeki 48 AC 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Arı ile yanında bulunan annesi Fatma Arı, Ayşe Kara ve Mustafa Kara yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI