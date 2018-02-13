Konya'da örülen atkı ve bereler askerlere teslim edildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere Türkiye\'nin dört bir yanından hediye gönderiliyor.

Konya\'da bir grup kadının kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereler Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Belediyeye ulaşan atkı ve bereler, Reyhanlı Belediyesi ekipleri tarafından operasyona katılan askerlere teslim edildi. Atkı ve bereleri alan askerler, kendilerini düşünen tüm Türk halkına teşekkür ederek dua beklediklerini söyledi.



FOTOĞRAFLI