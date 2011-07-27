-KONYA'DA ORTA ŞİDDETTE DEPREM İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Konya'nın Ilgın ilçesinde 5.0 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 12.58 sıralarında merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Depremde can ve mal kaybının olmadığı, ancak yaşanan panikte 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Ilgın Kaymakam Vekili Recep Koşal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ilçede meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti. Deprem nedeniyle ilçede büyük panik yaşandığını ifade eden Koşal, ''Deprem sırasında şok geçiren 5 kişi ile dışarı çıkmak isterken düşen 3 kişi yaralandı. Yaralılarımızın hastanelerde tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri bulunmuyor'' dedi.