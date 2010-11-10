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KONYA'DA ÖLEN İŞÇİ SAYISI 4'E YÜKSELDİ KONYA (A.A)

10 Kasım 2010 14:29

-KONYA'DA ÖLEN İŞÇİ SAYISI 4'E YÜKSELDİ KONYA (A.A) - 10.11.2010 - Konya'da çalıştıkları inşaatın 17. katında asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralanan işçinin de hayatını kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. İnşaat halindeki binanın 17. katında asansör boşluğunda kaynak işiyle uğraşırken, iskelenin halatlarının kopması sonucu beton zemine düşen işçilerden olay yerinde hayatını kaybedenlerin Rasim Yılmaz (29), Abdülkadir Ceylani Özçelik (37) ve Adem Aykaç (30) olduğu belirlendi. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan diğer işçi Mehmet Omaş'ın (23) da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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