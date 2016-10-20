Konya'da öğrenci servisi devrildi: 23 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisinin karşı yönden gelen kamyona çarpıp şarampole devrilmesi sonucu, servis şoförü ile 23 öğrenci yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre kaza, bugün saat 18.15 sıralarında Beyşehir- Isparta Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Beyşehir'de öğrenim gören ilk, orta ve lise öğrencilerini Kıreli Mahallesi'ne götüren 60 yaşındaki Hasan Çakmak yönetimindeki 42 HV 674 plakalı midibüs, karşı yönden gelen kamyonun kasasına çarpıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Çakmak ile araçta bulunan 24 öğrenciden 23'ü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan kamyonunun sürücüsü ve plakasını belirlemek için çalışma başlattı.