T24 LogoT24 Logo
Spor

Konya'da modaya uydular

Ligde 12. haftada dördüncü 0-0'lık skor Konya'da alındı. Konyaspor ile Kayserispor'un mücadelesi başladığı gibi sona erdi.

23 Kasım 2008 02:00


Ligde 12. haftada dördüncü 0-0'lık skor Konya'da alındı. Konyaspor ile Kayserispor'un mücadelesi başladığı gibi sona erdi.


Turkcell Süper Lig'de son haftalarda istedikleri sonuçları alamayan iki takımın mücadelesinde kazanan olmadı. 12. haftada sahasında Kayserispor'u konuk eden Konyaspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İlk yarıda iki takımda hücum etmekte zorlanırken, ikinci yarıda konuk Kayserispor daha baskılı görünmesine karşın 90 dakika sonunda tabela değişmedi.

Son 4 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Konyaspor bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Son 3 haftada gol atamayan ve kazanamayan Kayserispor ise ligdeki dördüncü beraberliğini alarak, puanını 19 yaptı.

KONYASPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa İspiroğlu, Orkun Aktaş
Konyaspor: Jefferson, İsmail, Serhat, Cihan, Erhan, Da Silva, Fahri, Celaleddin, Zafer, Erdal, Tehoue
Kayserispor: Souleymanou, Ali, Aydın, Eren, Toledo, Mehmet Topuz, Saidou, Ragıp, Mehmet Eren Güngör, Bilal, Cangale
Sarı Kartlar: Dk. 15 Eren Güngör(Kayserispor)


MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada, Mehmet Topuz'un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza alanı içinde karambolde topla buluşan Saidou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Konyasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

18. dakikada Cihan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Erdal'ın güzel kafa vuruşunda Kayserispor kalecisi Souleymanou parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

28. dakikada, sağ kanatta topla buluşan Erdal'ın ortasında kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

39. dakikada, Bilal'in sol kanattan ortasında uzak direkte topa iyi yükselen Cangale'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

45. dakikada topla buluşan Da Silva'nın sol kanattan ortasında Tehoue topa yetişemeyince kaleci topu kontrol etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24