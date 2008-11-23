Konya'da modaya uydular



Ligde 12. haftada dördüncü 0-0'lık skor Konya'da alındı. Konyaspor ile Kayserispor'un mücadelesi başladığı gibi sona erdi.





Turkcell Süper Lig'de son haftalarda istedikleri sonuçları alamayan iki takımın mücadelesinde kazanan olmadı. 12. haftada sahasında Kayserispor'u konuk eden Konyaspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.



İlk yarıda iki takımda hücum etmekte zorlanırken, ikinci yarıda konuk Kayserispor daha baskılı görünmesine karşın 90 dakika sonunda tabela değişmedi.



Son 4 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Konyaspor bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Son 3 haftada gol atamayan ve kazanamayan Kayserispor ise ligdeki dördüncü beraberliğini alarak, puanını 19 yaptı.



KONYASPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa İspiroğlu, Orkun Aktaş

Konyaspor: Jefferson, İsmail, Serhat, Cihan, Erhan, Da Silva, Fahri, Celaleddin, Zafer, Erdal, Tehoue

Kayserispor: Souleymanou, Ali, Aydın, Eren, Toledo, Mehmet Topuz, Saidou, Ragıp, Mehmet Eren Güngör, Bilal, Cangale

Sarı Kartlar: Dk. 15 Eren Güngör(Kayserispor)





MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada, Mehmet Topuz'un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza alanı içinde karambolde topla buluşan Saidou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Konyasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



18. dakikada Cihan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Erdal'ın güzel kafa vuruşunda Kayserispor kalecisi Souleymanou parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



28. dakikada, sağ kanatta topla buluşan Erdal'ın ortasında kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.



39. dakikada, Bilal'in sol kanattan ortasında uzak direkte topa iyi yükselen Cangale'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



45. dakikada topla buluşan Da Silva'nın sol kanattan ortasında Tehoue topa yetişemeyince kaleci topu kontrol etti.

