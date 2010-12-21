-KONYA'DA MEVLANA BEREKETİ KONYA (A.A) - 21.12.2010 - Konya'da lokantacılar başta olmak üzere esnafı bölüm bölümü, UNESCO'nun 2007 Mevlana Yılı'ndan bu yana ilk kez böyle büyük bir ticari hareketlilik yaşadı. Konya Lokantacılar ve Otelciler Odası Başkanı Ali İhsan Karamercan, yaptığı açıklamada, UNESCO'nun Mevlana Yılı ilan ettiği ve Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri'nin 1-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştiği 2007 yılında Konya esnafının büyük bir hareketlilik yaşadığını anımsattı. 2008 ve 2009 yıllarında ise Konya esnafının Aralık ayındaki Mevlana'yı anma etkinliklerinde, yaşanan ekonomik daralmanın etkisiyle istediğini bulamadığını anlatan Karamercan, bu yıl törenlerin 7-17 Aralık tarihinde daha dar bir zaman aralığında gerçekleşmesine rağmen esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. Lokanta ve otellerin Mevlana etkinliklerinden özellikle çok memnun olduklarını ifade eden Karamercan, şunları kaydetti: ''Bu 11 gün, lokanta ve otellerimiz açısından dolu dolu geçti. Bu yılki Mevlana'yı anma törenleri esnafımız için küçük bir KOBGEB kredisi gibi oldu. Bu yılki bereketin ekonomik krizin etkilerinin hafiflemesine ve Mevlana'nın giderek daha popüler hale gelmesine bağlıyoruz. İnşallah Konya, önümüzdeki yıl biraz daha üzerine koyar. Sadece lokantacılar ve oteller değil, komşularımız hediyelik eşya satıcıları, pastaneler, simitçiye varıncaya kadar tüm esnafımızın yüzü güldü. Bu hareketlilik ve gerçekleşen iş, biz lokantacılar için açıkçası sürpriz oldu. 'Konya'ya 11 gün boyunca 30-40 bin kişi geldi' diyorlar ancak günü birlik gelenlerle birlikte sanıyorum Mevlana kentinin bu dönemde ağırladığı ziyaretçi sayısı 60 bini aştı.''