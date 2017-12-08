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Konya'da 'Kudüs' protestosu

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA'da cuma namazı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi

08 Aralık 2017 17:40

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA\'da cuma namazı sonrası ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi. 
Konya\'da bazı camilerde, cuma namazı sonrası, sivil toplum kuruluşları tarafından ABD\'nin Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıdığı açıklamaya tepki için protesto gösterileri düzenlendi. Şerafettin Camii\'nde de cuma namazı sonrası protestoda bulunuldu. Kadınların da katıldığı eylemde ABD\'nin kararı kınandı. Kalabalık adına konuşan Köklü Değişim Dergisi temsilcisi Ali Rıza Türkdemir, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, açıklamasının Müslümanlar açısından yok hükmünde olduğunu belirtti. Türkdemir, \'\'Kudüs bize Allah resulünün emanetidir. Bundan dolayı Kudüs asla Yahudi varlığının başkenti olmayacaktır\'\' dedi. Grup, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.
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