Konya'da, 'köpekli kafe' açıldı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA’da gittiği halka açık mekanlarda ve kafelerde çok sevdiği Sibirya kurdu cinsi iki köpeğiyle rahatça oturamayan ve arkadaşlarıyla vakit geçiremeyen Hürkan Tilif\'in, kendisi gibi zorluk çeken köpek sahiplerine yönelik açtığı kafe ilgi görüyor. Tilif’in, evcil hayvanları ve sahiplerini düşünerek ‘Husky’ adıyla açtığı kafeye her gün onlarca köpek sahibi geliyor.

Selçuk Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu işletme sahibi Hürkan Tilif, köpekleriyle birlikte gittiği kafelerde insanların rahatsız olmasından dolayı böyle bir kafe açmaya karar verdiğini söyledi. İnsanların köpekleriyle birlikte rahatça gelebilecekleri ‘Husky Kafe’yi 4 ay önce açtığını anlatan Hürkan Tilif, \'\'Köpeklerimle gittiğim kafelerde insanlar rahatsız oluyordu. Kimisi ‘Ceketime değdi rahatsız oluyorum’, kimisi de \'aynı ortamda bulunmak istemiyorum gibi’ gibi tepkiler gösteriyordu. Birçok kez böyle durumla karşılaştığım için köpek sahibi olan insanların gelebileceği bir kafe açma kararı aldım. Amacım hem kendi köpeklerimle rahatça iş yerime gelmek hem de benim gibi sorun yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaktı. 4 ay önce kafemi açtım ve olumlu sonuçlar almaya başladık’’ dedi.

SOHBETLER KÖPEKLER ÜZERİNE

İşyerini ilk açtığı dönemde fazla müşteri bulamadığını ancak zamanla yoldan gelip geçenlerin kafeyi görmesiyle müşteri sayısının arttığını belirten Tilif, \'\'Kafemize köpek sahipleri gelmeye başladı. Köpekler de evcil oldukları için hiçbir sorun yaşamadan birbirleriyle oynuyorlar. Samimi bir ortam oluşuyor. Burası evcil hayvanlar üzerine kurulu bir kafe konsepti olduğu için muhabbetler de hayvanlar üzerine oluyor. Köpek sahipleri birbirleriyle köpeklerine yönelik birikimlerini paylaşıyor. İnsanlar köpekleri sayesinde birbirleriyle arkadaş oluyor\" dedi.

Açtığı kafenin ‘köpekli kafe’ olarak anıldığını anlatan Tilif, kafenin açıldığı ilk dönemlerde köpeklerin havlamaları nedeniyle çıkan gürültüden çevredekilerin rahatsız olup tepki gösterdiğini, ancak zamanla onların da alıştığını ve kafenin önünden geçerken gelip köpekleri sevdiklerini söyledi.

Köpeğiyle birlikte ‘Hussy’ kafeye gelen Gözde Akyol, \'\'Başka kafelere gittiğimiz zaman insanların bakışları bizi rahatsız ediyordu. Uzun süre oturup vakit geçiremiyorduk. Ama burada herkes köpekleriyle birlikte geliyor. Böylece hem köpeklerimiz hem de biz sosyal bir ortamda bir araya gelmiş oluyoruz\'\' dedi.

İlk defa evcil hayvan beslediğini dile getiren Neslihan Ünal, \"Köpeklere yönelik birçok bilgiyi de buraya gelen köpek sahibi arkadaşlarımız aracılığıyla öğrendim. Burası bizim için güzel bir ortam. Başka yerlere gittiğimiz zaman köpeğimi uzaklaştırmamı isteyenler oluyor. Başka kafelere de oturabiliyoruz ama bu uzun süreli olmuyor. İnsanlar ve çalışanlar bakışlarıyla, hareketleriyle gitmemiz gerektiğini ima ediyorlar. Burada köpeklerimiz de sosyalleşiyor. Benim köpeğim insanları rahatsız edecek şekilde çok havlıyordu. Ama buraya gelmeye başlayınca bu sorunu ortadan kalktı\'\' diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Sefa Yaylacı da \"Hayvan dostu konseptiyle açılan bu kafe harika bir ortam\" dedi.



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