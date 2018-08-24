Konya'da kereste atölyesinde yangın çıktı; itfaiye ekipleri, havadan destek için helikopter istedi

Konya'da kereste ve dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler, metrelerce yükseldi ve yangın, atölyenin yanındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışması başlattı.

Yangının Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki Hasan Çınar'a ait kereste ve dekorasyon atölyesinde çıktığı öğrenildi.

Etrafı yoğun duman kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, havadan destek için helikopter istedi.

İş yerini alevlerin kaplaması üzerine sinir krizi geçiren Çınar'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.