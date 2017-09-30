Konya'da kaza: 3 ölü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Ağaçlara çarpan otomobil, aydınlatma direğine çarparak yanmaya başladı. Feci kazada 3 kişi yanarak öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. 42 KP 798 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Ağaçları kırarak taklalar atan otomobil, beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Bu sırada yakıt deposunun direğe çarpmasının etkisiyle otomobilde patlama meydana geldi. Bir anda alevler içerisinde otomobilden fırlayan 24 yaşındaki İbrahim Tat, 32 yaşındaki İbrahim Serin 26 yaşındaki Emre Sütçü ve 32 yaşındaki Necdet Kudus ağır yaralandı. Kaza ardından sevk edilenr itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sağlık görevlileri İbrahim Tat, ile İbrahim Serin\'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Emre Sütçü ile Necdet Kudus ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen sürücü ise otomobil içerisinde yanarak yaşamını yitirdi. Cesetler, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Kaza sonrası yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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