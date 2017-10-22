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Konya'da kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde otomobille yolcu minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

22 Ekim 2017 23:25

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde otomobille yolcu minibüsün çarpıştığı kazada, 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Seydişehir-Taraşçı karayolu 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Hakan Aşıcı yönetimindeki 17 KN 069 plakalı otomobil ile Durmuş Şakacı yönetimindeki 42 ZV 030 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, sürücüler Hakan Aşıcı ve Durmuş Şakacı ile Habibe Şakacı ve Fatma Dal yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hakan Aşıcı, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

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