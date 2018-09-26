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Konya'da kaçak ava, 7 bin 769 lira para cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı av yaptığı tespit dilen 9 kişiye toplam 7 bin 769 lira para cezası kesildi

26 Eylül 2018 18:47

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Kara Avcılığı Kanunu\'na aykırı av yaptığı tespit dilen 9 kişiye toplam 7 bin 769 lira para cezası kesildi. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri hafta sonu yaptığı av koruma kontrol çalışmaları sırasında yasa dışı av yaptığı tespit edilen 9 kişiyi yakaladı. Ekipler 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanuna aykırı avcılık yapan 9 kişiye toplamda 7 bin 769 lira para cezası kesti. Ayrıca takozsuz avda kullanılan 5 adet yarı otomatik tüfek ile 5 adet ses cihazına el konuldu.

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