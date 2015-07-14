Konya'da IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Konya Emniyeti'ndeki Terörle Mücadele Şube ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ardından düzenledikleri operasyonda Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne "militan ve lojistik destek sağladıkları" gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, daha önce belirlenen adreslere yapılan operasyonda IŞİD'e "militan ve lojistik destek sağladıkları" gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli çaplarda av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.