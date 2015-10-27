Konya ve Kocaeli'nde IŞİD operasyonu: 44 gözaltı

Konya’da polis tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre; Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya kent merkezi ile Çumra İlçesi'nde önceden belirlenen IŞİD militanlarının kaldığı evlere şafakla birlikte operasyon başlattı. Operasyon devam ederken, eş zamanlı basılan evlerde ilk anda gözaltına alınanların sayısı 30'u buldu.
Kocaeli'nde de operasyon
Kocaeli'nde de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında il genelinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerinde arama yapılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.