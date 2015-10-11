5 ilde IŞİD operasyonu; 50 gözaltı

Adana'da IŞİD'e eleman kazandırdığı suçlamasıyla bir kişi tutuklandı. Zanlının üzerinde, farklı illerden Suriye'ye gideceklerin isim ve iletişim bilgilerinin olduğu çok sayıda doküman ele geçirildi. Farklı illerde de örgüte yönelik operasyonlar vardı. Operasyonlar kapsamında 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adana’da terör örgütü IŞİD’e eleman kazandırdığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda, örgütün sözde ’cihat çatışma bölgesi’ olarak adlandırdığı Suriye’ye gitmek amacıyla kente gelen 9 Cezayir ve 3 Fas vatandaşına ev kiralayan ve örgüt adına ilde "sorumlu" düzeyde faaliyet gösteren İ.Ç’nin gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlının yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı ifade edilen açıklamada, İ.Ç’nin üst aramasında farklı illerden Suriye’ye gideceklerin isim ve iletişim bilgilerinin bulunduğu çok sayıda dokümanın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında daha önceki tarihlerde yine zanlının kentte Mithatpaşa Mahallesi’nde aynı amaçlar için kiraladığı evde 4 Fransa, bir İtalya, bir Endonezya, bir Suudi Arabistan, bir Almanya, bir Tunus ve bir Mısır vatandaşının yakalanarak haklarında gerekliişlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Başkanlığına teslim edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu yıl içinde örgüt adına sözde cihat çatışma bölgeleri olarak adlandırılan yerlere gitmek üzere kenti geçiş güzergahı olarak kullanan 31 farklı ülkeden 75 kişi hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.

Konya'da 14 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de, IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir grubu takibe aldı.

Uzun süren takibin ardından çalışmalarını tamamlayan ekipler, düzenledikleri operasyonlarla IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla 1'i kadın 14 kişiyi kent merkezindeki adreslerinde yakaladı.

Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Urfa'da 14 gözaltı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise teknik ve fiziki takibin ardından merkez ve bazı ilçelerdeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Mehmet Âkif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İzmir'de operasyon

İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Menemen ilçesinde bazı kişilerin terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulundukları ve ikametlerinde boru tipi bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle düzenlenen "Şafak" operasyonuyla A.B (30), M.K (42), A.D (20), İ.T (27), O.D (37), H.Ç (33) ve Y.K’yi (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler, uzun namlulu silaha ait fişekler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, ifade için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Antalya'da operasyon

Antalya’da düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 8 kişi yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon başlattı.

Kepez ve Muratpaşa ilçesindeki çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, Irak ve Suriye’deki IŞİD militanlarıyla sürekli irtibat halinde oldukları belirlendi.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.