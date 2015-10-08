Konya’da iki günde 150 aracın lastiği kesildi

Konya’da önceki ve dün gece park halindeki yaklaşık 150 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi.

Olay, merkez Meram İlçesi Sahibata Mahallesi Adalet Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bu sokakta ve çevresinde oturan vatandaşlar, sabah işe gitmek için evden çıkıp park halindeki otomobillerinin yanına geldiğinde, lastiklerinin kesildiğini gördüler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan incelemede sokaktaki yaklaşık 20 aracın lastiklerinin kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kesilmiş olduğu belirlendi. Bazı araçların tek lastiğinin, bazı araçların ise tüm lastiklerinin kesici aletle kesildiği saptandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki sokaklarda da bazı araçların lastiklerinin kesildiğini belirledi. Yakın mahallelerden de aynı ihbarların gelmesi üzerine bugün yaklaşık 100 aracın lastiklerinin kesildiği tespit edildi.

Dün 50 aracın lastiklerini kestiler



Dün de merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi’nde yaklaşık 50 aracın lastiği kesilerek zarar verilmişti. Ayrıca dün kent merkezindeki çeşitli adreslerde de yine çok sayıda aracın lastiklerinin kesildiği belirtildi. Polis şüpheli ve şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.