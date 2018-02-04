Konya'da heyecan dolu son 5 dakika!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Atiker Konyaspor ilk yarının 14. dakikasında yeni transferi Adis Jahovic ile gole çok yaklaşırken golcü oyuncunun vuruşu yandan auta gitti.
Konuk ekip Başakşehir'de 16. dakikada sakatlanan Mossoro'nun yerine İrfan Can oyuna girdi.
Medipol Başakşehir 36. dakikada Adebayor'un golüyle Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün asisti Emre Belözoğlu'ndan geldi. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarının 63. dakikasında Arda Turan Napoleoni'nin yerine oyuna dahil oldu.
Maçın uzatma dakikalarında Atiker Konyaspor Skubic'in attığı golle sahadan bir puanla ayrıldı.
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu son dakikalarda üst üste 2 sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Konyaspor'lu Orkan Çınar'ın son dakikada kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Orkan, maç sonunda göz yaşlarına boğuldu.
ATİKER KONYASPOR 1-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Milosevic, Mehdi Bourabia, Ömer Ali, Yahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı