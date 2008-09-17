Konya'da hedef 3 puan

Konyaspor, 21 Eylül Pazar günü, Adana 5 Ocak Stadyumu'nda oynayacak Antalyaspor karşılşmasının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tevfik Lav Tesisleri'nde kondisyon ağırlıklı, pasa dayalı bir sistemle çalışmalarını sürdüren Yeşil-beyazlılar, Antalyaspor karşılaşmasından en az 1 puanla dönmek istiyor.





Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana'da, Antalyaspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'un hedefi 3 puan. Teknik direktör Raşit Çetiner'in 3 puan için söz aldığı futbolcular, antrenman boyunca hırslı bir şekilde Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



En kötü ihtimalle 1 puan alacaklarının altını çizen Fahri Tatan, "İlk 2 haftada takım olarak gerçekten maç sonuna kadar son derece başarılı bir performans sergiledik. Ancak, Denizlispor karşılaşmasında galip durumdan beraberliğe gerilemek gerçekten hepimizi çok üzdü. Yapılan hatalardan dersimizi alıp, önümüzdeki maçlara bakacağız. Antalyaspor karşılaşması için hazrlıklarımız sürüyor. Bütün arkadaşlarımız son derece hrslı bir şekilde çalışıyor. Raşit hocamız da, sürekli hatalarımız konusunda bizleri uyararak, motive edici konuşmalar yapıyor. Antalyaspor maçı da ligin diğer bütün maçları kadar zor geçecek. Ancak, Konyaspor olarak Adana'ya kazanmak için gideceğiz. Antalyaspor karşılaşmasından 3 puan almak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. En kötü ihtimalle kazanamamamız durumunda da en az 1 puan almak istiyoruz" dedi.



Öte yandan Denizlispor karşılaşmasında kurduğu oyun sistemi nedeniyle spor camiası ve taraftar tarafından eleştirilen teknik direktör Raşit Çetiner'in, Antalyaspor karşılaşmasında farklı bir sistem izleyerek Ferdi'yi de ilk 11'e sokmayı planladığı öğrenildi. Tevfik Lav Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda Eren Şen kontrol için İzmir'e gitmesinden dolayı antrenmana katılmazken, takım kaptanı Veysel de antrenman sırasında dizine aldığı darbe sonucu sakatlandığı için çalışmalara katılmadı. Topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra iki grup halinde dar alanda pas çalışması yapan yeşil-beyazlılar, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı, teknik bir çalışma ile sonlandırdı.





