Konya’da HDP binasına saldırı

Konya’da bir grup HDP İl Örgütü binasını taşladı. HDP tabelasını yakan gruptakiler, bina içerisindeki eşyaları kırarak, yazılamalarda bulundu.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Uluşahin İş Merkezi’nde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü binasına gelen bir grup, binayı taşlayarak camlarını kırdı.

HDP’nin levhasını da ateşe veren grup, binaya girerek eşyaları kırdı.

İçeride çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerine sağlık ekipleri de gönderildi.

Ölen ya da yaralananın olmazken, binaya giren grup, ırkçı yazılamalar yaptı.