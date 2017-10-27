Konya'da haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişi gözaltında

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan; cinayet suçundan 2, uyuşturucu ticaretinden 5, tehditten 4, hakaretten 6, hırsızlıktan 8, dolandırıcılık 4, Silah Kanunu\'na aykırı davranmaktan 5 ve bilişim suçundan 1 kişi olmak üzere 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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