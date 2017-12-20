Konya'da hafif ticari araç TIR'a çarptı: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'da hafif ticari aracın, TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Türkmen Kavşağı\'nda meydana geldi. Masum Altan yönetimindeki 06 BU 4342 plakalı hafif ticari araç, önündeki Yusuf Sarıgül\'ün kullandığı 33 EKE 37 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, TIR şoförü yara almadan kurtulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Altan ile yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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