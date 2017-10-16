Konya'da Galatasaraylı üniversite öğrencisine saldırıya soruşturma

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, geçen cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor- Galatasaray maçı öncesi Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğradı. Cep telefonuyla çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyaya yayınlanınca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konyaspor taraftar grubu Nalçacılar Derneği de Karaoğlu\'nu evinde ziyaret etti. Atiker Konyaspor Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, saldırıyı kesinlikle tasvip etmediklerini açıkladı.

Atiker Konyaspor, geçen 14 Ekim günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Galatasaray\'ı konuk etti. 2-0 Galatasaray\'ın üstünlüğüyle sona eren maç öncesi, üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, stadın yakınındaki bir alışveriş merkezinin önünde elindeki poşet içinde Galatasaray forması bulunduğu sırada bir grup Konyasporlu taraftarın saldırısına uğradı. Saldırı anı, görüntüleri de dün akşam saatlerinde sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde yerde olduğu görülen Karaoğlu, aslen Muğlalı olduğunu ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, formayı almak isteyen saldırganlara, \'\'Poşeti vereyim. İçindeki benim olsun para verdim abi öğrenciyim\" diyor.

Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki gösterildi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Karaoğlu\'nun ifadesine başvuran polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Konyaspor taraftar grubu olan Nalçacılar Derneği Başkanı İbrahim Apalı da dernek üyeleri ve Galatasaray taraftarıyla birlikte dün akşam Karaoğlu\'nun evinde ziyaret edip, Atiker Konyaspor\'un, 19 Ekim perşembe günü kendi sahasında Salzburg ile oynayacağı UEFA Avrupa ligi maçına davet etti. Karaoğlu\'nun ise sarı- kırmızılı formayla katılacağı öğrenildi. Karaoğlu da ziyareti kendi sosyal paylaşım hesabından yayınladı.

Atiker Konyaspor Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, saldırıyı kesinlikle tasvip etmediklerini, rakipleriyle olan mücadelenin sadece saha içinde olduğunu centilmenliğe sığmayan davranışların kulübe zarar verdiği belirtildi. Atiker Konyaspor yönetim kurulu olarak ta Hakan Karaoğlu\'nun Salzburg mazına davet ettiklerini açıkladı.



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