-Konya'da Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesi KONYA (A.A) - 04.09.2011 - Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan, Konya Galatasaraylılar Derneğinin, Şampiyonlar Ligi'nden men edilen sarı-lacivertli kulübe destek için başlatılan kampanyaya destek olacağı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Kaşdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz'ın, ''İzmirli Fenerbahçeliler'in başlattıkları 1 avro kampanyasına sadece fikren değil, fiilen de destek olmaya hazırız'' şeklindeki açıklamasının, iyi niyetli bir açıklama olmaktan öte, art niyetli bir açıklama olduğunu savundu. Mağdur ile alay edilmesi ve suçu sabit görülmemişlerin yargısız infazının her zaman kamu vicdanını yaraladığını ifade eden Kaşdoğan, şunları kaydetti: ''Ancak Allah'a şükür mağdurlar sonunda kazanır. Fenerbahçe şu an hiçbir konuda zor durumda değildir. Mali yönden zora girmesi durumunda bile sadece Fenerbahçeliler'in desteği, takımı eskisinden daha güçlü şekilde ayağa kaldırmaya fazlasıyla yeter. Hele geçtiğimiz sezon ligden düşmekten neredeyse son anda kurtulan bir takımın, Fenerbahçe ile ilgili kampanya adı altında garip faaliyetler içine girmesinin, bunu yapanları daha fazla komik duruma düşürmekten öte bir yarar sağlamayacağı aşikardır. Konya'da binlerce fidan diken, çocuk esirgemedeki çocuklara sahip çıkıp, hastanelerde 32 oda döşeyen, sosyal sorumluluğunu bilen bir dernek olarak 388 avroyu toplayanlara sözümüz şu; ''Bozkırsazlı köyünde ilkokula kalorifer döşedik. Topladığınız parayı o okula yakıt için bağışlayınız. Bize vermiş gibi sayalım sizi.'' Şike soruşturmalarıyla ilgili verdikleri hukuk mücadelesi sırasında Konya Galatasaraylılar Derneği yöneticilerinin yaptığı açıklamaların tam bir fırsatçılık olduğunu ileri süren Kaşdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Bu tutum, sporun temeli olan centilmenlik anlayışıyla tezat oluşturmaktadır. Dernek lokalini bile açık tutamayan, kağıt üzerindeki bir derneğin, Fenerbahçe'ye sözde yardımda bulunma girişimi en hafif tabiriyle gülünçtür. Aynı zamanda Konya Galasaraylılar Derneği Başkanı Sayın Sıtkı Korkmaz, böyle bir olay karşısındaki gayri ciddi yaklaşımıyla maksadını bir hayli aşmıştır. Sportmenliğe yakışmayan centilmenlikten uzak bu davranışın yargısını spor kamuoyunun vicdanına bırakırız. Fenerbahçeye yardıma kalkışan bu derneğin önce kendi aralarında para toplayıp, lokal açamasalar bile en azından indirdikleri dernek tabelasını yeniden asmaları kendileri açısından daha gerçekçi yaklaşım olacaktır.'' Kaşdoğan, Fenerbahçe camiasının geçmişte karşılaştığı daha zorlu badireleri atlattığı gibi bu zor günleri de el birliğiyle aşacağından zerre kadar kuşkuları olmadığını vurgulayarak, takıma maddi ve manevi hiçbir destekten kaçınmayan Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür etti. -Konya Galatasarylılar Derneği Başkanı Korkmaz- Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zor koşullar dolayısıyla İzmirli Fenerbahçeliler'in başlattıkları '1 avro' kampanyasına sadece fikren değil, fiilen de destek olmaya hazır olduklarını belirterek, ''Bizler Konya Galatasaraylılar Derneği olarak, üye sayımız karşılığı olarak 388 avro yatıracağımız hesap numarasının ivedilikle tarafımıza iletilmesini rica ediyoruz. Futbol dünyasının içine düşen ateşi üfleyerek söndüremeyeceğimizin bilinciyle en azından ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olabilmeyi arzu ediyoruz'' demişti.