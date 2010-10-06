-KONYA'DA FUHUŞA 24 TUTUKLAMA SEYDİŞEHİR (A.A) - 06.10.2010 - Konya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 36 zanlıdan 24'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinde adliyeye sevk edilen 36 zanlıdan 12'si savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 zanlı ise tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 gün önce düzenlenen fuhuş operasyonunda 7'si kadın 36 kişi gözaltına alınmıştı.