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Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 1451 kişi tutuklu

3 bin 272 şüpheli hakkında ise Adli Kontrol kararı bulunuyor

14 Temmuz 2017 20:16

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında 8 bin 593 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 151'i asker, 256'sı emniyet mensubu olmak üzere bin 451 kişinin tutuklu olduğu belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 'Anayasayı İhlal ve Silahlı Terör Örgütüne 'FETÖ' üye olma' suçlarından yargılananların sayılarını açıkladı. Konya’da bugüne kadar 2 bin 134 soruşturma açıldığı ve 8 bin 593 şüpheli hakkında işlem yapıldığı açılan dava sayısı ise 830 olduğu belirtildi.

151 asker, 256'sı polis 1451 tutuklu

Açılan soruşturmalar sonucu 151'i asker, 256'sı emniyet personeli, 21’i avukat, 291’i milli eğitim personeli, 732’si diğer kamu görevlisi ve sivil olmak üzere toplam 1451 kişinin tutuklu olduğu bildirildi. Devam eden soruşturmalar kapsamında 45 şüphelinin halen gözaltında olduğu, 498 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı,  3 bin 272 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı bulunduğu kaydedildi.

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