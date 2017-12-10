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Konya'da FETÖ'nün 'mahrem imam'larına operasyon: 2 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı verilen, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkl

10 Aralık 2017 14:51

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı verilen, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları öne sürülen 134 kişiden 27\'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün TSK\'da görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 134 kişi hakkında \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak\', \'örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak\', \'örgüt adına hizmet yüklenmek\' ve \'örgüt  kapsamında kadrolaşmak\' suçlarından yakalama kararı verildi. Bunun üzerine 22 Kasım günü Konya merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Şüphelilerin, örgüt içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, \'ümitçi\', \'ser doktor\', doktor ve \'şehir dışı talebe sorumlusu\' konumlarında görev yaptıkları öne sürüldü. Örgüt içerisinde yer alan \'ümitçi\'nin, faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri örgüte tekrar kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. \'Şehir dışı talebe sorumlusu’nun ise askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre giderek, örgütsel faaliyet yaptıran ve onlarla 8 yıl boyunca birebir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında 27 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si mahkemece tutuklanırken, itirafçı olduğu belirtilen 25 kişi de adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

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