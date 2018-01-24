Konya'da FETÖ'den 2 astsubaya tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli 5 astsubaydan 2\'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3\'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce gözaltına alınan itirafçı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Konya 3\'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen 16 Ocakta yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3\'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.