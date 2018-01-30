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Konya'da FETÖ şüphelisi 15 kadın gözaltına alındı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi, gözaltına alındı

30 Ocak 2018 14:47

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'kadın yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'kadın yapılanması\'na yönelik 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli, evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

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