Konya'da FETÖ çatı davası için spor salonu hazırlandı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Fetulllahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasında (FETÖ/PDY) 481 sanığın yargılandığı çatı davası için 500 kişilik spor salonu, duruşma salonu olarak hazırlandı.

9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen 12 Eylül günü Bölge İdare Mahkemesi salonunda görülmeye başlanan 187\'si tutuklu 481 sanığın, \'Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak\' suçundan yargılanmaya başlandığı dava 19 Eylül tarihinden itibaren merkez Meram İlçesi\'ndeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu\'nda görülmeye devam edilecek.

Mevcut duruşma salonlarının mevcut durumlarının yetersiz olması nedeniyle çatı davası için 500 kişilik salonun hazırlandığını belirten Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik cihazlarla donatılan yaklaşık 800 metrekarelik alanda 500 kişi kapasiteli duruşma salonu hazırlandığını belirtti. Başsavcılık, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 1030 ayrı dosyada şüpheliler hakkında iddianame hazırlandığını 2281 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameler, terör suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri olan 5 ayrı ağır ceza mahkemesinde görüldüğünü açıkladı.



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