Konya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri DAEŞ törer örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Konya merkez, Beyşehir ve Ereğli ilçelerinde bu sabah yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 Suriyeli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 18 yaşından küçük olduğu ifade edilirken, Suriye\'ye gidip geldiği ve DEAŞ terör örgütü adına çatışmalara katıldıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin ayrıca Konya\'da örgütsel yapılanma içerisinde olduklarıda iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.