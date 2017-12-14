Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Irak ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Irak ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 12 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce Suriye\'ye giriş- çıkış yaptığı belirtilirken, evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanların ele geçirildiği ifade edildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusuna devam ediliyor.