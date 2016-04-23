Konya'da Davutoğlu'nun programına canlı bomba saldırısı planlayan 6 IŞİD'li yakalandı!

Konya'da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı programa canlı bomba saldırısı için keşif yaptığı belirlenen terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 6 Suriye uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre, IŞİD'in Başbakan Davutoğlu'nun dün akşam memleketi Konya'da katıldığı İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya Tanıtım Programı ve Kutlu Doğum Özel Programı'nda canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir süre önce Suriye'den gelerek Konya'ya yerleşen İsa Almseytef'in (25) IŞİD terör örgütüyle bağlantısı olduğunu tespit edince harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şahsın canlı bomba eylemi hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaştı. Polis, İsa Almseytef'i dün gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Büyükkumkörü Mahallesi Ak Cami Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yaklaşık 5 saat süren aramada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmazken, çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Polis, ayrıca olayla ilgili IŞİD üyesi olduğu iddia edilen iki şüpheliyi daha kent merkezindeki ikametlerinde gözaltına aldı.

Salon çevresinde keşif attı

Şüphelinin Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya Tanıtım Programı ve Kutlu Doğum Özel Programı'nın yapıldığı 10 bin kişilik Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi etrafında keşif yaptığı öğrenildi. Keşfin ardından İsa Almsaytef'in sınırın Suriye tarafından bekleyen canlı bombaya, programda çok sıkı güvenlik önlemleri alındığı ve saldırının hedefe ulaşmada risk taşıdığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi. Bu bilgilerin ardından canlı bombanın sınırı geçmediği kaydedildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin TEM Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.