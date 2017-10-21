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Spor

Konya'da darp edilen Galatasaraylı taraftar derbide statta ağırlanacak

Üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, ligin 8. haftasındaki Konya deplasmanında darp edilmişti

21 Ekim 2017 18:15

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı izlemek için Konya şehrine giden ve Konyasporlu olduğunu iddia eden holiganlarca darp edilen üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin yarın Fenerbahçe ile evinde oynayacağı derbi karşılaşmasında misafir edilecek.

FutbolArena'nın haberine göre derbiyi sarı-kırmızılı yönetimin jestiyle tribünden izleyecek olan Karaoğlu, maçtan önce GS TV'nin de konuğu olacak.

Yarın Türk Telekom Stadyumu'nda 19.30 da başlayacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

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