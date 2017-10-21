Konya'da darp edilen Galatasaraylı taraftar derbide statta ağırlanacak

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı izlemek için Konya şehrine giden ve Konyasporlu olduğunu iddia eden holiganlarca darp edilen üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin yarın Fenerbahçe ile evinde oynayacağı derbi karşılaşmasında misafir edilecek.

FutbolArena'nın haberine göre derbiyi sarı-kırmızılı yönetimin jestiyle tribünden izleyecek olan Karaoğlu, maçtan önce GS TV'nin de konuğu olacak.

Yarın Türk Telekom Stadyumu'nda 19.30 da başlayacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.