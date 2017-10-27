Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı

KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın toplu açılış töreni ve miting için Konya\'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.30\'da Konya\'ya Mevlana Meydanı\'nın da düzenlenecek toplu açılış töreni ve mitinge katılacak. Ardından da törende açılışını yaptığı yatırımlar arasında yer alan Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan kongre merkezine geçerek incelemelerde bulunacak. Erdoğan, aynı kongre merkezinde düzenlenecek olan partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında partililerine seslenecek. Erdoğan akşam saatlerinde ise yine aynı kongre merkezinde gerçekleşecek olan Ak Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan\'ın oğlu Feridüddün Emre Erdoğan\'ın düğün törenine katılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Konya\'daki mitingine vatandaşların daha rahat katılabilmesi için belediye otobüsü ve tramvayların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.



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