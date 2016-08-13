T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da bir evin bodrumunda kemik parçaları bulundu

5 parçadan oluşan kemiklerin insana ait olabileceği belirtiliyor

13 Ağustos 2016 01:45

Konya'da bir apartmanın bodrum katında, su tesisatı çalışması sırasında insana ait olabileceği belirtilen kemik parçaları bulundu.

DHA'nın haberine göre; saat 19.45 sırasında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kaleönü Sokak'ta meydana gelen olayda, Sevilir Apartmanı'nın bodrum katındaki su tesisatını tamir etmek isteyen bina sakinleri, kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlayınca polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, insana ait olabileceği belirtilen kemik parçaları üzerinde çalışma yaptı. 5 parçadan oluşan kemikler, delil torbalarına konuldu.

Kemiklerin Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

ETİKETLER

konyainsankemikbodrum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24