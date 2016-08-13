Konya'da bir evin bodrumunda kemik parçaları bulundu

Konya'da bir apartmanın bodrum katında, su tesisatı çalışması sırasında insana ait olabileceği belirtilen kemik parçaları bulundu.



DHA'nın haberine göre; saat 19.45 sırasında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kaleönü Sokak'ta meydana gelen olayda, Sevilir Apartmanı'nın bodrum katındaki su tesisatını tamir etmek isteyen bina sakinleri, kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlayınca polisi aradı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, insana ait olabileceği belirtilen kemik parçaları üzerinde çalışma yaptı. 5 parçadan oluşan kemikler, delil torbalarına konuldu.



Kemiklerin Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.