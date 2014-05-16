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Konya'da barit madeninde toprak kayması; 1 ölü

Konya'da bulunan barit madeninde toprak kayması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

16 Mayıs 2014 00:44

Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde barit çıkarılan bir ocakta meydana gelen toprak kayması sonucu 18 yaşındaki Tunahan Gürocak yaşamını yitirdi, amcasının oğlu Ali Gürocak yaralandı. Konya Beyşehir'in Limen bölgesinde Korur Madencilik firmasına ait barit ocağında bugün meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinelerinin üzerine kaya parçaları düştü. Bu sırada iş makinesinde bulunan Tunahan Gürocak yaşamını yitirdi. Diğer iş makinesinde bulunan amcasının oğlu 23 yaşındaki Ali Gürocak yaralandı.  Jandarma ekipleri çevrede önmlem aldı.

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