Konya'da bar önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir bar önünde iki grup arasında çıkan kavgada, iki kişi tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesi\'ndeki bir barın önünde meydana geldi. Bar önünde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Yaşar Konya ve Nuri Çatal, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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