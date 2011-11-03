-Konya'da askeri uçak düştü: 2 pilot şehit ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-4 uçağın, bugün saat 10.38'de eğitim uçuşu esnasında, Konya'da düştüğünü, kazada uçakta bulunan 2 pilot subayın şehit olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda şunlar kaydedildi: ''Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-4 uçağı 3 Kasım 2011 Perşembe günü saat 10.38'de eğitim uçuşu esnasında, Konya'nın 21 kilometre kuzeydoğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle düşmüştür. Kazada, uçakta bulunan iki pilot subayımız şehit olmuştur. Olayın meydana geliş nedeni, kaza kırım heyeti incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli aileleri, silah arkadaşları ve Yüce Milletimize başsağlığı dileriz.''