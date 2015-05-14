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Konya'da sivil uçak düştü

Kazada yaralanan Alman pilot ve Portekizli fotoğrafçı helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı

14 Mayıs 2015 20:43

Konya’nın Seydişehir İlçesi’ne bağlı Yaylacık ile Ketenci köyleri arasındaki ormanlık alana, saat 16.50 sıralarında askeri eğitim uçağı düştüğü açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den havalanan içerisinde pilot ile bir fotoğrafçının bulunduğu küçük sivil uçak Konya'nın Seydişehir ilçesine 30 kilometre mesafedeki Yaylacık mahallesinde düştü. Olayda, Portekizli pilot ile yanında bulunan Alman fotoğrafçı yaralandı. Yaralıların helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edildi.

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