Konya'da askeri tatbikat alanında patlama

Konya’da 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait tatbikat alanında duyulan patlama sesi ve gökyüzünü kaplayan duman bulutu paniğe neden oldu. Askeri yetkililer açıklama yapmazken, eski mühimmatların imha edildiği öne sürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Tatlıcak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. ’Alo 155 Polis İmdat’ telefonuna Aksaray yolu üzerindeki dondurma fabrikasının yakınında patlama sesi duyulduğu ve gökyüzüne dumanların yükseldiği ihbarı geldi.

Bunun üzerine çok sayıda polis ekipi, ihbar edilen noktaya gönderildi. Yapılan araştırma sonunda dondurma fabrikasının çevresinde herhangi patlamanın olmadığı saptandı. Gökyüzüne yükselen dumanın bulunduğu noktaya giden polis, bölgenin 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait Anadolu Kartalı’nın tatbikatlarını gerçekleştirdiği alan olduğu belirlendi. Askeri yetkililer olayla ilgili açıklama yapmazken, eski mühimmatların imha edildiği öne sürüldü.