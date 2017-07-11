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Konya'da aşırı sıcaklara karşı soğuk fular

Soğuk fular, 24 saat boyunca etkili

11 Temmuz 2017 15:19

Konya'da aşırı sıcakların etkili olmasıyla birlikte serinlemek isteyenler, Güney Kore’den ithal edilen soğuk fulara ilgi gösteriyor. Suyu tutma ve soğutma özelliğine sahip fular, suya sokularak ıslatılıyor. Su, kumaşın arasındaki maddeyle etkileşime girerek jelleşiyor ve böylelikle uzun süre serin kalabiliyor.

Soğuk fularların satışını yapan işyeri sahibi Fatih Tuncel, fuların boyuna takılarak bütün vücudu serinleten bir klima görevini üstlendiğini  belirtti.  Fuların ilgi gördüğünü belirten Tuncel, ‘’Türkiye’de ve Konya’da son 50 yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Kapalı ortamlarda vantilatör veya klimayla serinlemek mümkün, ama açık alan ve arazide oldukça zor. Bunu ortadan kaldırmak için Güney Kore’den ithal edilen soğuk fular ilgi görüyor. Bu fular, özellikle kampçılar, dağcılar, arazide çalışanlar ve yürüyüş yapanlar tarafından kullanılıyor’’ dedi.

İlk bakışta normal bir kumaş olarak görünen soğuk fuların, suya sokularak ıslatıldığı zaman kumaşın arasındaki maddenin etkileşime girerek jelleştiğini anlatan Turcel, şunları söyledi: 

''Suyu tutma ve soğutma özelliği bulunan madde sayesinde fular, boyuna takılarak 24 saat boyunca kullanılabiliyor. Boyundan tüm vücuda serinlik veriyor. 20 liraya satılan fularlar, kuruyarak özelliğini kaybettikten sonra su ile temas ettirilerek yeniden kullanılabiliyor.''

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soğuk fularKonyaserinaşırı sıcaklar

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