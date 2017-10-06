Konya'da aranan 70 kişi yakalandı

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA\'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, bu sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 70 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.



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