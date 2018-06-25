Konya'da Ak Parti 10, MHP 2, CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili kazandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde yüzde 74,2 oy aldı. Milletvekilliği seçiminde ise Ak Parti 10, MHP, CHP 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili kazandı.

1 milyon 505 bin 540 seçmenin bulunduğu kentte 4701 sandıkta oy kullanıldı. 1 milyon 341 bin 878 oyun kullanıldığı cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 309 bin 792 oy geçerli, 32 bin 086 oyda geçersiz sayıldı. Muharrem İnce 179 bin 221, Meral Akşener 107 bin 988, Recep Tayyip Erdoğan 971 bin 882, Selahattin Demirtaş 29 bin 749, Temel Karamollaoğlu 18 bin 935, Doğu Pelinçek ise 2 bin 017 oy aldı.

Milletvekili seçiminde ise kullanılan 1 milyon 341 bin 710 oydan 1 milyon 312 bin 803\'i geçerli, 28 bin 907\'si geçersiz sayıldı. Cumhur ittifakı 974 bin 689 oy alırken, Ak Parti 771 bin 395, MHP 203 bin 294 oy aldı. Milli ittifakta 272 bin 914 oydan CHP 122 bin 912, İyi Parti 118 bin 912, Saadet Partisi 31 bin 090 oy aldı. HDP 43 bin 230 oy alırken, diğer partiler ve bağımsız adaylar 21 bin 970 oya sahip oldu.

14 olan milletvekili sayısı 15\'e çıkarken, 1 Kasım seçimlerinde 12 milletvekiline sahip olan Ak Parti, 10\'a düştü. MHP 1 olan milletvekili sayısın 2\'ye yükselterek Cumhur İttifakı 12 milletvekili kazandı. CHP de, MHP gibi 1 olan milletvekili sayısını 2\'ye yükseltti. İlk kez seçimlere giren İYİ Parti de 1 milletvekili sahibi oldu. Böylelikle Millet İttifakı da Konya\'dan 3 milletvekili kazandı. CHP\'den birinci sırada yer alan Abdüllatif Şener ile ikinci sıradaki Saadet Partisi kontenjanından katılan Abdülkadir Karaduman milletvekili olarak seçildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Ahmet Sorgun: 1958 yılında Konya\'nın Hadim ilçesinde doğdu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. 2010-2014 yılları arasında Ak Parti Konya İl Başkanlığı görevinde bulundu. 26\'ncı dönem milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı. Evli ve 6 çocuk babası.

Tahir Akyürek: 1959 yılında Konya\'nın Derebucak ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü\'nde avukatlık, Konya Ticaret Odası\'nda genel sekreterlik görevlerinde bulundu. 2004-2018 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.

Orhan Erdem: 1963 yılında Konya\'nın Akşehir ilçesinde doğdu. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu .1986- 2002 yılları arasında turizm, otomotiv ve tarımsal üretim konularında hizmet veren aile şirketlerinin yöneticisi olan Erdem, 22 ve 23\'üncü dönem milletvekilliği görevlerinde bulundu. 2011- 2018 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve 3 kız çocuğu babası.

Leyla Şahin Usta: 1973 yılında İstanbul doğdu. Viyana Medizinische Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden mezun oldu. 25 ve 26\'ncı dönem milletvekilliği yapan Usta, evli ve iki çocuk annesi.

Ziya Altunyaldız: 1965 yılında Konya\'da doğdu. 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu.26\'ncı dönem milletvekili olan Altunyaldız, evli ve 2 çocuk babası.

Hacı Ahmet Özdemir: 1961 yılında Konya\'nın Ilgın ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'nden mezun oldu. 25 ve 26\'ncı dönem milletvekili olan Özdemir, evli ve 3 çocuk babası.

Gülay Samancı: 1977 yılında Norveç Drammen doğumlu olan Gülay Samancı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nden mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı. 24\'üncü dönem milletvekili ve sonrasında cumhurbaşkanı başdanışmanı görevinde bulundu. Evli ve bir çocuk annesi.

Abdullah Ağralı: 1969 yılında Konya\'nın Kulu ilçesinde doğdu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden mezin oldu. 26\'ncı dönem milletvekilliği yaptı. Evli ve 4 çocuk babası.

Selman Özboyacı: 1989 yılında Konya\'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olan Özboyacı, evli ve bir çocuk babası.

Halil Etyemez: 1965 yılında Yusufeli doğumlu olan Halil Etyemez, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Denetçiliği bölümünden mezun oldu. Türkiye\'nin çeşitli İllerinde öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yapan Etyemez, 26\'ncı dönem milletvekili. Evli ve 3 çocuk babası.

MHP KONYA MİLLETVEKİLLERİ

Mustafa Kalaycı: 1960 yılında Konya\'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü\'nden mezun oldu. Kalaycı, 23, 24, 25 ve 26\'ncı dönem milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı. Evli ve 2 çocuk babası.

Esin Kara: 1976 yılında Konya\'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İktisadı İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olan Kara, evli ve 1 çocuk annesi.

CHP MİLLETVEKİLLERİ

Abdüllatif Şener: 1954 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi\'nden mezun oldu. Ak Parti kurucularından olan Başbakan eski Yardımcısı Şener, 2008 yılında Ak Parti\'den istifa ederek Türkiye Partisi\'ni kurdu. 2012 yılında Türkiye Partisi\'ni kapatan Şener, evli ve 4 çocuk babası.

Abdülkadir Karaduman: 1992 yılında Malatya Pütürge\'de doğdu. İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi\'nden mezun oldu. Bekar olan Karaduman, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığını yürütüyor.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLLERİ

Fahrettin Yokuş: 1958 yılında Konya\'nın Beyşehir ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi (AÖF) İş İdaresi Bölümü\'nden mezun oldu. 2002 yılından itibaren Türk Büro Sen Genel Başkanlığı\'nı yürütüyor. Evli ve 2 çocuk babası.

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