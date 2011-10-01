-Konya'da 8 araç kundaklandı KONYA (A.A) - 01.10.2011 - Konya'da park halindeki bir otomobilin kundaklanması sonucu çıkan yangında 8 araçtan 6'sı tamamen kullanılamaz hale gelirken, ikisinde maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Medrese Mahallesi'ndeki Hazım Uluşahin İlköğretim Okulu önünde park halinde bulunan otomobillerden biri kundaklandı. Kısa sürede alev alan otomobilden yükselen alevler çevredeki diğer araçlara da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlardan bazıları, otomobillerini hızla olay yerinden uzaklaştırdı.Alevler 8 aracı etkisi altına alırken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yanan 8 otomobilden 6'sı tamamen kullanılamaz hale gelirken, 2'sinde de maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Şüpheli, olay yeri yakınlarındaki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yangının yeni başladığı dakikalarda park halindeki otomobiller arasında gezen kişi, elindeki çakmak ve sigarayla yakıt depolarını tutuşturmaya çalışırken görüntülendi.