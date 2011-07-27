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Konya'da 5 şiddetinde deprem: 8 yaralı

Konya'nın Ilgın İlçesi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal...

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - Konya'nın Ilgın İlçesi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, panik nedeniyle pencereden atlayan bir kişi yaralandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre saat 12.58’te, merkez üssü Konya’nın Ilgın İlçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem, özellikle ilçe merkezinde paniğe neden oldu. Birçok kişi sokaklara fırlarken, sarsıntı Konya kent merkezinde de hissedildi.

Deprem bazı binalarda çatlaklara yol açarken, halk sallantı sonrasında sokaklara çıktı.

Depremde can ve mal kaybının olmadığı, yaşanan panikte 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ilgın Kaymakam Vekili Recep Koşal, deprem nedeniyle ilçede büyük panik yaşandığını belirterek, ''Deprem sırasında şok geçiren 5 kişi ile dışarı çıkmak isterken düşen 3 kişi yaralandı. Yaralılarımızın hastanelerde tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri bulunmuyor'' dedi.


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