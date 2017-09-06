Konya'da 5 bin kök kenevir ve 225 kilo esrar ele geçirildi

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Kadınhanı İlçesi\'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasında 5 bin 117 kök hintkeneviri ile 225 kilo kubar esrar ele geçirildi. Tarla sahibi 48 yaşındaki M.H. gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarlada kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Jandarma yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından dün operasyon düzenledi. Operasyonda mısır tarlasında ekili 5 bin 117 kök hintkeneviri ile 225 kilo kubar esrer ele geçirildi. Tarla sahibi M.H. gözaltına alındı.

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