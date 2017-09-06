T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da 5 bin kök kenevir ve 225 kilo esrar ele geçirildi

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kadınhanı İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasında 5 bin 117 kök hintkeneviri  ile 225 kilo kubar esrar ele geçirildi

06 Eylül 2017 14:22

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Kadınhanı İlçesi\'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasında 5 bin 117 kök hintkeneviri  ile 225 kilo kubar esrar ele geçirildi. Tarla sahibi 48 yaşındaki M.H. gözaltına alındı. 
Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarlada kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Jandarma yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından dün operasyon düzenledi. Operasyonda mısır tarlasında ekili 5 bin 117 kök hintkeneviri ile 225 kilo kubar esrer ele geçirildi. Tarla sahibi M.H. gözaltına alındı.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hatice Ebru KOYUNCUKADINHANI Konya DHAKONYA KadınhanıTarlaJandarma KomutanlığıKadınhanıJandarmaOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24