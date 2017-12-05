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Konya'da 5 bin Ecstasy hap ele geçirildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Emniyet Müdürlüğü ekiplinin düzenlediği operasyonda 5 bin Ecstasy hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı

05 Aralık 2017 11:34

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Emniyet Müdürlüğü ekiplinin düzenlediği operasyonda 5 bin Ecstasy hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle\'de uyuşturucu hap satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip yapan polis operasyon için harekete geçti. Polis, dün akşam bir apartmana yaptığı baskında alışveriş poşetleri içerisinde 5 bin Ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.K.ve B.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

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