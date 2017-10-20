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Konya'da 29 öğrenci içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

ÖĞRENCİLER TABURCU OLDU  Merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'nda bahçedeki çeşmeden içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırılan 29 öğrenci, yapılan ilk tedav

20 Ekim 2017 18:48

ÖĞRENCİLER TABURCU OLDU 
Merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi\'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu\'nda bahçedeki çeşmeden içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırılan 29 öğrenci, yapılan ilk tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Suda yapılan ilk tahlil sonuçlarına göre suyun temiz olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilieri, \'\'Öğrencilerimiz baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tedavilerinin ardından her hangi bir zehirlenme tanısı konmadığı için taburcu oldu. Bahçedeki çeşmedeki su, Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı KOSKİ\'nin kent genelinde sokaklardaki tatlı su çeşmesi olarak adlarılan şebeke hattından gelen ve içilen bir suydu. KOSKİ tarafından yapılan ilk tahlil sonuçlarına göre suyun temiz olduğu belirlendi. Ancak konuyla ilgili inceleme sürüyor\'\' dedi.
 

 

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